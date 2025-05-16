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Регион
16 мая, 11:38

Фидан остался в зале переговоров РФ и Украины после вступительного слова

Хакан Фидан. Обложка © МИД РФ

Хакан Фидан. Обложка © МИД РФ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан остался в зале во время первых за три года переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщил источник, близкий к процессу переговоров.

«Остался», — отметил источник РИА «Новости».

Фидан: Переговоры в Стамбуле создадут почву для встречи лидеров РФ и Украины
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Напомним, 16 мая начались переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, которые сорвались 15 мая по вине Киева. Сегодня за столом переговоров сидят 11 делегатов России и 12 от Киева. До этой встречи в Стамбуле завершились трёхсторонние переговоры между Турцией, США и Незалежной, продолжавшиеся более часа.

Александра Мышляева
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