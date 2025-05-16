Фидан остался в зале переговоров РФ и Украины после вступительного слова
Хакан Фидан. Обложка © МИД РФ
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан остался в зале во время первых за три года переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщил источник, близкий к процессу переговоров.
«Остался», — отметил источник РИА «Новости».
Напомним, 16 мая начались переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, которые сорвались 15 мая по вине Киева. Сегодня за столом переговоров сидят 11 делегатов России и 12 от Киева. До этой встречи в Стамбуле завершились трёхсторонние переговоры между Турцией, США и Незалежной, продолжавшиеся более часа.