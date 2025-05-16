В России назвали идеальный исход встречи в Стамбуле, при котором проиграет одно королевство

Российская сторона припасла определённый список своих собственных условий, которые сегодня представит во время переговоров с Украиной в Стамбуле. РФ понимает, что Незалежная будет обсуждать исключительно перемирие и ничего больше, поэтому требования были подготовлены заранее. Об условиях сайту MK.Ru рассказал профессор кафедры международных отношений и внешней политики России, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук.

Он считает, что урегулирование конфликта возможно только при соблюдении определённых условий, исключающих компромиссный вариант «win/win». По мнению эксперта, ограничение военно-технического потенциала Украины может быть достигнуто различными способами. Конкретные механизмы достижения этих ограничений – предмет переговоров. Ключевыми условиями для России являются определение границ, ограничение военного потенциала, отказ от участия во враждебных военно-политических блоках, а также гарантии в отношении статуса русского языка и православной церкви.