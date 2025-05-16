В России назвали идеальный исход встречи в Стамбуле, при котором проиграет одно королевство
Профессор Сафранчук: РФ завершит СВО при ограничении военного потенциала Киева
Переговоры России и Украины 16 мая 2025 года в Стамбуле. Фото © МИД России
Российская сторона припасла определённый список своих собственных условий, которые сегодня представит во время переговоров с Украиной в Стамбуле. РФ понимает, что Незалежная будет обсуждать исключительно перемирие и ничего больше, поэтому требования были подготовлены заранее. Об условиях сайту MK.Ru рассказал профессор кафедры международных отношений и внешней политики России, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук.
Он считает, что урегулирование конфликта возможно только при соблюдении определённых условий, исключающих компромиссный вариант «win/win». По мнению эксперта, ограничение военно-технического потенциала Украины может быть достигнуто различными способами. Конкретные механизмы достижения этих ограничений – предмет переговоров. Ключевыми условиями для России являются определение границ, ограничение военного потенциала, отказ от участия во враждебных военно-политических блоках, а также гарантии в отношении статуса русского языка и православной церкви.
Проигравшей стороной в конфликте может оказаться Великобритания, так как учёт интересов России и даже реальных интересов Украины, направленных на выживание, противоречит интересам королевства. Для установления мира необходимо поражение Лондона, считает профессор. Дальнейшие решения о том, позволить ли проигравшей стороне сохранить лицо или нет, будут носить дипломатический и политический характер.
Переговоры между делегациями России и Украины возобновились в Стамбуле сегодня, 16 мая. Предыдущая встреча, запланированная на 15 мая, была сорвана по инициативе Киева. В нынешнем раунде переговоров участвуют 11 представителей от Российской Федерации и 12 от Украины. Этим переговорам предшествовала более чем часовая трёхсторонняя встреча киевских делегатов с Турцией и США.