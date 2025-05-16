Зеленский назвал главную тему переговоров в Стамбуле

Главным вопросом на переговорах в Стамбуле является прекращение огня. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Если с российской делегацией не удастся достичь соглашения о прекращении огня, то это будет свидетельствовать о нежелании Путина завершить войну», — заявил он.