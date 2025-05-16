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Регион
16 мая, 12:17

Зеленский назвал главную тему переговоров в Стамбуле

Зеленский: Главным вопросом на переговорах в Стамбуле является прекращение огня

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Review News

Главным вопросом на переговорах в Стамбуле является прекращение огня. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Если с российской делегацией не удастся достичь соглашения о прекращении огня, то это будет свидетельствовать о нежелании Путина завершить войну», — заявил он.

Делегация Украины в Стамбуле хочет обсудить возможную встречу Путина с Зеленским
Делегация Украины в Стамбуле хочет обсудить возможную встречу Путина с Зеленским

Напомним, переговоры между делегациями из России и Украины стартовали в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к участникам с приветственным словом. Он выразил надежду, что эта встреча послужит отправной точкой для дальнейших активных контактов между руководителями обеих стран. Известно, что за столом переговоров в Стамбуле собрались 11 представителей России и 12 Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Александра Мышляева
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