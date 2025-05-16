Зеленский назвал главную тему переговоров в Стамбуле
Зеленский: Главным вопросом на переговорах в Стамбуле является прекращение огня
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Главным вопросом на переговорах в Стамбуле является прекращение огня. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Если с российской делегацией не удастся достичь соглашения о прекращении огня, то это будет свидетельствовать о нежелании Путина завершить войну», — заявил он.
Напомним, переговоры между делегациями из России и Украины стартовали в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к участникам с приветственным словом. Он выразил надежду, что эта встреча послужит отправной точкой для дальнейших активных контактов между руководителями обеих стран. Известно, что за столом переговоров в Стамбуле собрались 11 представителей России и 12 Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны Рустем Умеров.