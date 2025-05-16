Буддистские монахи второй день молятся в Турции за мир между РФ и Украиной

Уже второй день подряд буддийские монахи собираются у дворца Долмабахче в Стамбуле, чтобы помолиться за мир, сообщает корреспондент RT Игорь Жданов. По его словам, их присутствие привлекло внимание местных жителей и туристов, собравшихся у знаменитой достопримечательности.

Один из монахов приехал из Японии, а другой представляет Молдавию. Они осуществляют традиционные обряды с использованием молитвенных барабанов и мантр. Особое внимание журналистов привлёк японский монах, который рассказал, что последние 30 лет прожил в России и на Украине. Он отметил, что является наставником в буддийской общине и посвятил свою жизнь пропаганде ненасилия и гармонии.