Буддистские монахи второй день молятся в Турции за мир между РФ и Украиной
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thetriggerhappydoc
Уже второй день подряд буддийские монахи собираются у дворца Долмабахче в Стамбуле, чтобы помолиться за мир, сообщает корреспондент RT Игорь Жданов. По его словам, их присутствие привлекло внимание местных жителей и туристов, собравшихся у знаменитой достопримечательности.
Один из монахов приехал из Японии, а другой представляет Молдавию. Они осуществляют традиционные обряды с использованием молитвенных барабанов и мантр. Особое внимание журналистов привлёк японский монах, который рассказал, что последние 30 лет прожил в России и на Украине. Он отметил, что является наставником в буддийской общине и посвятил свою жизнь пропаганде ненасилия и гармонии.
Напомним, вчера запланированные переговоры между Россией и Украиной не состоялись, поскольку представители Киева не прибыли на место встречи, несмотря на то, что делегация из Москвы ожидала их весь день. Сегодня же в Стамбуле начались переговоры между делегациями обеих стран. Глава МИД Турции Хакан Фидан поприветствовал участников и выразил надежду, что эта встреча станет отправной точкой для дальнейших активных контактов между руководителями государств. За столом собрались 11 российских делегатов и 12 украинских. Российскую сторону возглавил помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны Рустем Умеров.