Делегации РФ и Украины взяли паузу, переговоры ещё не завершились
Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИЛ России
Переговоры делегаций Украины и РФ не завершились, сейчас политики взяли паузу. Об этом сообщает издание «Мы-Украина» со ссылкой на источник в украинской делегации. Также об этом сообщил и депутат Госдумы Евгений Попов.
«Переговоры не завершены. Пауза», — подтвердил он.
Напомним, встреча между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле сегодня, 16 мая. Встреча, запланированная на 15 мая, но украинская сторона сорвала переговоры. Сегодняшнему диалогу предшествовали более чем часовая трёхсторонняя встреча киевских делегатов с Турцией и США. Ранее источники сообщали, что переговоры завершились спустя два часа после начала.