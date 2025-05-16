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16 мая, 12:44
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Делегации РФ и Украины взяли паузу, переговоры ещё не завершились

Переговоры в Стамбуле. Обложка ©  МИЛ России

Переговоры в Стамбуле. Обложка ©  МИЛ России

Переговоры делегаций Украины и РФ не завершились, сейчас политики взяли паузу. Об этом сообщает издание «Мы-Украина» со ссылкой на источник в украинской делегации. Также об этом сообщил и депутат Госдумы Евгений Попов.

«Переговоры не завершены. Пауза», — подтвердил он.

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Напомним, встреча между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле сегодня, 16 мая. Встреча, запланированная на 15 мая, но украинская сторона сорвала переговоры. Сегодняшнему диалогу предшествовали более чем часовая трёхсторонняя встреча киевских делегатов с Турцией и США. Ранее источники сообщали, что переговоры завершились спустя два часа после начала.

Александра Мышляева
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