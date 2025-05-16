Попытка главы украинской делегации раскрыть подробности переговоров закончилась конфузом
Журналисты не услышали слова Умерова перед отъездом с места переговоров
Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Украины
Украинская делегация покинула дворец Долмабахче после завершения переговоров с российской стороной. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров хотел пообщаться с журналистами напоследок, но нормально ничего сказать ему не дали.
Украинский министр пытался поделиться с прессой парочкой подробностей относительно завершившихся переговоров, однако журналисты начали сбиваться в кучу, из-за чего его слова никто толком разобрать не сумел.
Напомним, что в Стамбуле завершились переговоры между Россией и Украиной. Представители стран беседовали почти два часа. Сторонам удалось договориться о крупнейшем в истории этого конфликта обмене пленными. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в ходе нового раунда переговоров Москва и Киев сравнят два своих мирных плана.