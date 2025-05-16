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16 мая, 14:13

Попытка главы украинской делегации раскрыть подробности переговоров закончилась конфузом

Журналисты не услышали слова Умерова перед отъездом с места переговоров

Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Украины

Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Украины

Украинская делегация покинула дворец Долмабахче после завершения переговоров с российской стороной. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров хотел пообщаться с журналистами напоследок, но нормально ничего сказать ему не дали.

Украинский министр пытался поделиться с прессой парочкой подробностей относительно завершившихся переговоров, однако журналисты начали сбиваться в кучу, из-за чего его слова никто толком разобрать не сумел.

Life.ru публикует полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле
Life.ru публикует полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле

Напомним, что в Стамбуле завершились переговоры между Россией и Украиной. Представители стран беседовали почти два часа. Сторонам удалось договориться о крупнейшем в истории этого конфликта обмене пленными. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в ходе нового раунда переговоров Москва и Киев сравнят два своих мирных плана.

Владимир Озеров
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