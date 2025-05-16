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16 мая, 17:24

Российская делегация вылетела из стамбульского аэропорта Ататюрка

Обложка © МИД России

Обложка © МИД России

Ил-62М Специального лётного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Стамбула в 19.57 мск. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

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Напомним, переговоры между российской и украинской делегациями планировались провести ещё вчера, однако украинская сторона в Стамбуле не прибыла. Тем не менее диалог был начат сегодня, 16 мая. Встреча представителей обеих сторон длилась примерно два часа. Полный текст заявления России с результатами переговоров доступен на Life.ru. Среди достигнутых договорённостей — проведение крупнейшего обмена пленными: по 1000 человек с каждой стороны. Также страны должны разработать совместное видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры продолжатся. По предварительным данным, второй раунд переговоров запланирован на июнь.

Александра Мышляева
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