Российская делегация вылетела из стамбульского аэропорта Ататюрка

Напомним, переговоры между российской и украинской делегациями планировались провести ещё вчера, однако украинская сторона в Стамбуле не прибыла. Тем не менее диалог был начат сегодня, 16 мая. Встреча представителей обеих сторон длилась примерно два часа. Полный текст заявления России с результатами переговоров доступен на Life.ru. Среди достигнутых договорённостей — проведение крупнейшего обмена пленными: по 1000 человек с каждой стороны. Также страны должны разработать совместное видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры продолжатся. По предварительным данным, второй раунд переговоров запланирован на июнь.