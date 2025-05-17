Киев, похоже, не смог добиться успеха на переговорах с Москвой в Стамбуле, полагаясь на «буффонаду» Владимира Зеленского, утверждает испанская газета Público. В статье говорится, что такая стратегия могла бы сработать в Европе, где Зеленский пользуется популярностью, но абсолютно не подходит для российской дипломатии.