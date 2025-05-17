Вспомнил клоунское прошлое и просчитался: В Испании разнесли переговорную стратегию Зеленского
Publico: Зеленскому не стоило полагаться на буффонаду на переговорах с Россией
Владимир Зеленский. Обложка © Х / zelenskyyua
Киев, похоже, не смог добиться успеха на переговорах с Москвой в Стамбуле, полагаясь на «буффонаду» Владимира Зеленского, утверждает испанская газета Público. В статье говорится, что такая стратегия могла бы сработать в Европе, где Зеленский пользуется популярностью, но абсолютно не подходит для российской дипломатии.
Авторы материала указали на недальновидность украинского руководства, которое упорно игнорирует сложные механизмы российской дипломатии, представителям которой свойственно нервировать своих оппонентов, не давая им никаких подсказок о реальных намерениях Москвы.
«Буффонада Зеленского помогает России, давая ей время для закрепления достигнутых успехов», – резюмирует издание.
Российско-украинские переговоры 16 мая в Стамбуле длились почти два часа. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский по их итогам сообщил о масштабном обмене пленными «1000 на 1000» и подчеркнул, что Москва и Киев согласились представить свои видения возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона запросила встречу глав государств, и Москва приняла это предложение. Мединский также подтвердил готовность России продолжать диалог с Украиной.