Только в руках России и США находятся все рычаги к окончанию украинского конфликта, потому что Киев устраивает исключительно «показушные действия», но на практике не делает никаких шагов к прекращению боевых действий. Об этом пишет Strategic Culture.

«Мирное урегулирование произойдёт только на высшем уровне правительств США и России. Именно потому, что США — главный участник в прокси-войне против России. Из выходок и показушных действий киевского режима на этой неделе становится ясно, что нет никаких шансов для достижения значимого и прочного мира, если переговоры ограничатся текущим уровнем», — сказано в тексте.