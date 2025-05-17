Стало известно, что Зеленский с командой натворили на этой неделе
Strategic Culture: Мир возможен только усилиями России и США, а не Киева
Делегация РФ в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России
Только в руках России и США находятся все рычаги к окончанию украинского конфликта, потому что Киев устраивает исключительно «показушные действия», но на практике не делает никаких шагов к прекращению боевых действий. Об этом пишет Strategic Culture.
«Мирное урегулирование произойдёт только на высшем уровне правительств США и России. Именно потому, что США — главный участник в прокси-войне против России. Из выходок и показушных действий киевского режима на этой неделе становится ясно, что нет никаких шансов для достижения значимого и прочного мира, если переговоры ограничатся текущим уровнем», — сказано в тексте.
По мнению автора публикации, Владимир Зеленский постоянно критиковал действия Москвы вместо того, чтобы вести конструктивный диалог. Также себя ведут и европейские политики, громко уверяющие в необходимости установить мир на Украине, но продолжающие подначивать Киев к продолжению конфликта и кровопролитию.
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский по их итогам сообщил о масштабном обмене пленными «1000 на 1000» и подчеркнул, что Москва и Киев согласились представить свои видения возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона также запросила встречу глав государств.