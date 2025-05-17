Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 09:09

В Кремле обещали сообщить, если Путин и Трамп решат провести разговор

Песков: Кремль сообщит, если Путин и Трамп посчитают разговор целесообразным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Кремль сразу сообщит, если президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп решат, что будут проводить между собой телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если разговор президенты Путин и Трамп посчитают целесообразным провести, мы вас проинформируем», — сказал Песков журналистам.

Трамп выразил уверенность, что его встреча с Путиным будет успешно организована
Трамп выразил уверенность, что его встреча с Путиным будет успешно организована

Ранее власти США допустили возможность скорой встречи лидеров России и США. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры Владимира Путина с американским лидером являются единственным путём к урегулированию украинского конфликта. В Кремле позднее сообщили, что в случае проведения встречи между Путиным и Трампом, в повестку войдут вопросы двусторонних отношений, международная обстановка и ситуация вокруг Украины.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar