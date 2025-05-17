В Кремле обещали сообщить, если Путин и Трамп решат провести разговор
Песков: Кремль сообщит, если Путин и Трамп посчитают разговор целесообразным
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bella1105
Кремль сразу сообщит, если президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп решат, что будут проводить между собой телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Если разговор президенты Путин и Трамп посчитают целесообразным провести, мы вас проинформируем», — сказал Песков журналистам.
Ранее власти США допустили возможность скорой встречи лидеров России и США. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры Владимира Путина с американским лидером являются единственным путём к урегулированию украинского конфликта. В Кремле позднее сообщили, что в случае проведения встречи между Путиным и Трампом, в повестку войдут вопросы двусторонних отношений, международная обстановка и ситуация вокруг Украины.