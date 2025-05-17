Путин отдал переговорщикам важный приказ перед вторым раундом

Москва не готова дать ответ, когда и где состоится следующий раунд переговоров с Украиной, так как сначала предстоит выполнить договорённости, к которым пришли стороны в ходе встречи в Стамбуле. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.