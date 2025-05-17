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17 мая, 09:27

Путин отдал переговорщикам важный приказ перед вторым раундом

Песков: Первым делом нужно выполнить договорённости, достигнутые в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России

Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России

Москва не готова дать ответ, когда и где состоится следующий раунд переговоров с Украиной, так как сначала предстоит выполнить договорённости, к которым пришли стороны в ходе встречи в Стамбуле. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока предстоит сделать то, о чём смогли условиться делегации вчера. Это, конечно, выполнить обмен [пленными] 1 000 на 1 000. И обменяться теми самыми перечнями условий», — пояснил он.

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Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский по их итогам сообщил о масштабном обмене пленными «1000 на 1000» и подчеркнул, что Москва и Киев согласились представить свои условия возможного будущего прекращения огня. Украинские источники ранее распространили информацию, что второй раунд переговоров возможен в июне. Официально информация подтверждена не была.

Татьяна Миссуми
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