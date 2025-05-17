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Регион
17 мая, 09:44

Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Крымом

Крым. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Крым. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом доложили в Минобороны России 17 мая.

«В 11:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский БПЛА самолётного типа над территорией Республики Крым», — уточнили военном ведомстве.

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16 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали мирные жители в Шебекинском округе Белгородской области. А ночью противник попытался атаковать Севастополь. Всего над Чёрным морем сбили 43 украинских дрона, а над территорией Крыма — 21.

Андрей Бражников
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