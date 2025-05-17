Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Крымом
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Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом доложили в Минобороны России 17 мая.
«В 11:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский БПЛА самолётного типа над территорией Республики Крым», — уточнили военном ведомстве.
16 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали мирные жители в Шебекинском округе Белгородской области. А ночью противник попытался атаковать Севастополь. Всего над Чёрным морем сбили 43 украинских дрона, а над территорией Крыма — 21.