17-летним украинцам для поступления в вуз теперь нужен военный билет
Абитуриентов на Украине обяжут предоставлять военный билет при поступлении в вуз
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На Украине ввели новые правила приёма абитуриентов в высшие учебные заведения, согласно которым парни, достигшие 17-летнего возраста, обязаны предъявлять военный билет. Об этом сообщает профильный портал «Освита ua» со ссылкой на новые правила зачисления.
Теперь при подаче документов в приёмную комиссию высшего или профессионального предвысшего учебного заведения, абитуриенты должны предоставить военно-учётный документ в бумажной или электронной форме.
«Соответствующая норма предусмотрена условиями выполнения требований для зачисления после получения уведомления о рекомендации о зачислении в образовательное учреждение в 2025 году», — говорится в сообщении.
Ранее на Украине дали старт набору 18-летних добровольцев в ВСУ в феврале 2025 года. По контракту им обещают выплатить миллион гривен пятью траншами. Соглашение заключается на год, после чего подписанты получат отсрочку от мобилизации, если, конечно, останутся живы. Уже в марте первая группа молодых солдат принесла присягу.