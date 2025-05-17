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17 мая, 12:53

17-летним украинцам для поступления в вуз теперь нужен военный билет

Абитуриентов на Украине обяжут предоставлять военный билет при поступлении в вуз

Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

На Украине ввели новые правила приёма абитуриентов в высшие учебные заведения, согласно которым парни, достигшие 17-летнего возраста, обязаны предъявлять военный билет. Об этом сообщает профильный портал «Освита ua» со ссылкой на новые правила зачисления.

Теперь при подаче документов в приёмную комиссию высшего или профессионального предвысшего учебного заведения, абитуриенты должны предоставить военно-учётный документ в бумажной или электронной форме.

«Соответствующая норма предусмотрена условиями выполнения требований для зачисления после получения уведомления о рекомендации о зачислении в образовательное учреждение в 2025 году», — говорится в сообщении.

«Нужно было это сделать ещё вчера»: В ВСУ заявили, что будут мобилизовывать 18-летних
«Нужно было это сделать ещё вчера»: В ВСУ заявили, что будут мобилизовывать 18-летних

Ранее на Украине дали старт набору 18-летних добровольцев в ВСУ в феврале 2025 года. По контракту им обещают выплатить миллион гривен пятью траншами. Соглашение заключается на год, после чего подписанты получат отсрочку от мобилизации, если, конечно, останутся живы. Уже в марте первая группа молодых солдат принесла присягу.

Наталья Афонина
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