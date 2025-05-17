17-летним украинцам для поступления в вуз теперь нужен военный билет

На Украине ввели новые правила приёма абитуриентов в высшие учебные заведения, согласно которым парни, достигшие 17-летнего возраста, обязаны предъявлять военный билет. Об этом сообщает профильный портал «Освита ua» со ссылкой на новые правила зачисления.

Теперь при подаче документов в приёмную комиссию высшего или профессионального предвысшего учебного заведения, абитуриенты должны предоставить военно-учётный документ в бумажной или электронной форме.