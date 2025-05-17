«Не нужно налегать»: Диетолог отмерила норму потребления черешни

Черешня является полезной ягодой, поскольку содержит витамины группы B и C, а также жизненно важные микроэлементы. Однако из-за наличия фруктовых кислот её потребление может негативно сказаться на людях с заболеваниями ЖКТ, предупредила эндокринолог-диетолог Наталья Лазуренко.

По её словам, от черешни лучше отказаться тем, у кого есть воспалительные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, дисбиоз или хронические недуги. В этом случае ягода может способствовать усилению обострений и появлению неприятных симптомов, таких как боли в эпигастрии и нарушения пищеварения. Однако при сахарном диабете черешню есть можно. Но в небольших количествах.

«Не нужно налегать сразу на килограмм ягод. Для начала стоит ограничиться 150–200 граммами. Также черешню обязательно нужно тщательно мыть. После первых «проб» проанализируйте, как ведёт себя организм. Если всё хорошо, то можно оставлять её в рационе», — подчеркнула эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».