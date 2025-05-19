Пиво. Мясо. Нарушения: Бар в Перми закрыли после трагедии с девушкой на заборе

Бар «Пиво. Мясо» в пермском микрорайоне Закамск закрыли на три месяца после громкого инцидента, когда на пиках его забора обнаружили тело 18-летней девушки. И хотя бар к смерти своей посетительницы оказался не причастен, проверка Роспотребнадзора выявила там массу нарушений.

По данным РИА «Новости», часть сотрудников работала без медкнижек, правила гигиены игнорировались, в здании отсутствовала полноценная вентиляция и не работала система горячего водоснабжения. Сейчас заведение закрыто на 90 суток.