Пиво. Мясо. Нарушения: Бар в Перми закрыли после трагедии с девушкой на заборе
Бар в Перми, у которого нашли тело 18-летней девушки, закрыли на 90 суток
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Бар «Пиво. Мясо» в пермском микрорайоне Закамск закрыли на три месяца после громкого инцидента, когда на пиках его забора обнаружили тело 18-летней девушки. И хотя бар к смерти своей посетительницы оказался не причастен, проверка Роспотребнадзора выявила там массу нарушений.
По данным РИА «Новости», часть сотрудников работала без медкнижек, правила гигиены игнорировались, в здании отсутствовала полноценная вентиляция и не работала система горячего водоснабжения. Сейчас заведение закрыто на 90 суток.
Напомним, что трагедия в Закамске произошла ранним утром — прохожие обнаружили тело молодой девушки, насаженное на металлические пики забора. Сначала люди приняли его за манекен, но позже поняли, что это настоящий труп. Следователи продолжают выяснять, как именно погибшая оказалась на заборе и что стало причиной этого. Вопиющий случай вызвал широкий общественный резонанс и привлёк внимание Следственного комитета РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин лично потребовал доложить о ходе расследования. Погибшую девушку на днях похоронили.