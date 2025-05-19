«Договариваемся с клиниками»: Даванков лично контролирует ситуацию со сбитым лосёнком
Депутат Даванков лично контролирует ситуацию со сбитым в Подмосковье лосёнком
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков лично приехал на место в Подмосковье, где уже вторые сутки около обочины лежит сбитый лосёнок. В беседе с Life.ru он заявил, что ветеринары уже едут к раненому детёнышу. Специалисты на время погрузят животное в сон.
Даванков лично контролирует ситуацию со сбитым лосёнком. Видео © Life.ru
«По дороге вызвали ветеринарную службу, они должны с минуты на минуту приехать. Договорились о том, что лосёнка погрузят в сон, чтобы он не волновался и не испытывал такую боль. И договариваемся с ветеринарными клиниками, чтобы его забрали», — заявил Даванков.
Напомним, что сбитый машиной лосёнок вторые сутки медленно умирает возле дороги в Подмосковье. Из-за тяжёлого перелома ноги детёныш не может передвигаться. В Госдуме также призвали власти Истринского района немедленно помочь животному. Согласно последним данным, у лосёнка таки появился шанс на спасение — для животного организуют оперативную транспортировку в центр реабилитации.
Life.ru