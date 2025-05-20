Украинская ДРГ попыталась прорваться на российскую территорию, но подорвалась на мине

В ночь на 19 мая украинская диверсионно-разведывательная группа из шести человек предприняла дерзкую попытку проникнуть в Курскую область через село Волфино, сообщает SHOT с места событий.

Диверсанты, начавшие свой путь из села Рогозное Сумской области, планировали разведать границу для подготовки прорыва с подкреплением. Одновременно с их манёвром противник обстреливал район из ствольного оружия, стремясь оттеснить российских пограничников от окраин Волфино. Однако план рухнул: группа подорвалась на противотанковой мине ТМ-62, а атака была решительно отбита пограничными силами.