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Регион
20 мая, 06:49

Украинская ДРГ попыталась прорваться на российскую территорию, но подорвалась на мине

SHOT: Украинская ДРГ подорвалась на мине при попытке прорыва на Курщину

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В ночь на 19 мая украинская диверсионно-разведывательная группа из шести человек предприняла дерзкую попытку проникнуть в Курскую область через село Волфино, сообщает SHOT с места событий.

Диверсанты, начавшие свой путь из села Рогозное Сумской области, планировали разведать границу для подготовки прорыва с подкреплением. Одновременно с их манёвром противник обстреливал район из ствольного оружия, стремясь оттеснить российских пограничников от окраин Волфино. Однако план рухнул: группа подорвалась на противотанковой мине ТМ-62, а атака была решительно отбита пограничными силами.

К настоящему моменту Курская область полностью очищена от угроз. Все попытки ВСУ и иностранных наёмников закрепиться в районе Тёткино и Нового Пути провалились — диверсанты ликвидированы. Российские силы вычисляют позиции противника и наносят по ним точечные удары авиабомбами ФАБ-500, не оставляя шансов на повторные вылазки.

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Ранее Life.ru сообщал, что 7 мая российские военные сорвали две попытки ВСУ прорваться в Курскую область: украинская сторона атаковала посёлки Тёткино и Новый Путь, но штурм оказался безуспешными. Порядка 10 единиц бронетехники и до 20 украинских военнослужащих были ликвидированы. Аналогичная попытка была зафиксирована и 8 мая. До этого — 5 и 6 мая — украинские войска также пытались прорваться на территорию Курской области.

Оксана Попова
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