Захарова прокомментировала решение ЕС о финансировании «Радио Свобода»*

Решение Евросоюза о финансировании «Радио Свобода»* направлено на поддержание вещания данного СМИ и наделение его качествами «непотопляемости». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что формулировка о «помощи остаться на плаву» привлекает особое внимание. Захарова подчеркнула, что Евросоюз стремится обеспечить устойчивость функционирования «Радио Свобода»* в условиях, когда деятельность организации ограничена на территории России.

«Хотят наделить качествами того, что не тонет. Внимание привлекает формулировка, в которой желается «помочь остаться на плаву», — заявила она «Известиям».