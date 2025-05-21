И нашим, и вашим: Трампа уличили в попытке «угодить» не только Путину

Американский президент Дональд Трамп полностью одобряет строгие меры, принимаемые европейскими странами в отношении России, при этом политик настойчиво продолжает развивать собственные контакты с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«Как будто Трамп смиряется или даже одобряет разделение обязанностей, при котором он продолжает попытки диалога с Путиным, но в то же время его устраивает, что европейцы демонстрируют жёсткость и принимают довольно строгие контрмеры против России», — отмечается в публикации.