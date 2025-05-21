И нашим, и вашим: Трампа уличили в попытке «угодить» не только Путину
Corriere: Трамп доволен, что ЕС поступает жёстко и принимает контрмеры против РФ
Американский президент Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР
Американский президент Дональд Трамп полностью одобряет строгие меры, принимаемые европейскими странами в отношении России, при этом политик настойчиво продолжает развивать собственные контакты с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.
«Как будто Трамп смиряется или даже одобряет разделение обязанностей, при котором он продолжает попытки диалога с Путиным, но в то же время его устраивает, что европейцы демонстрируют жёсткость и принимают довольно строгие контрмеры против России», — отмечается в публикации.
Как полагает издание, подобная попытка играть на международной арене за обе стороны отчётливо демонстрирует «своего рода возрождение глубинного государства» в Штатах.
Ранее Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. В нём, в частности, введены ограничения на 189 танкеров, которые ходят под различными флагами и используются для перевозки российской нефти. При этом на днях Великобритания также объявила о расширении своего антироссийского списка санкций, добавив в него 82 новых лица и организации.