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Регион
21 мая, 08:11

«Армия трезвости» выступила за введение алкогольной цензуры в России

Создатель «Армии трезвости» Болоянгов призвал ввести алкогольную цензуру в РФ

Напитки. Обложка © freepik

Напитки. Обложка © freepik

Создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов заявил о готовности обращения к Правительству РФ с инициативой о введении алкогольной цензуры. По его словам, решить проблему злоупотребления спиртными напитками возможно только с применением действенных и зарекомендовавших себя способов.

Конкурентные меры по «оздоровлению общества» будут направлены в профильные органы. В частности, профессор Международной академии трезвости призывает вернуть рекламу здорового образа жизни, а также вернуть цензуру, например, в отношении песен, романтизирующих спиртное. Кроме того, предлагается разместить на стадионах баннеры, напоминающие о вреде алкоголя.

«Пока всё это есть в свободном доступе, побороть пагубные привычки не удастся», — уверен собеседник издания «Абзац».

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Ранее глава Минздрава высоко оценил инициативу об ограничениях продажи алкоголя, предложенную губернатором Вологодской области. Напомним, там установлены временные рамки для продажи алкогольной продукции, которую можно купить строго с 12:00 до 14:00. Глава региона Георгий Филимонов обосновал это решение высокой смертностью от спиртного и ростом числа болезней, связанных с алкогольной зависимостью.

Борис Эльфанд
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