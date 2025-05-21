«Армия трезвости» выступила за введение алкогольной цензуры в России

Создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов заявил о готовности обращения к Правительству РФ с инициативой о введении алкогольной цензуры. По его словам, решить проблему злоупотребления спиртными напитками возможно только с применением действенных и зарекомендовавших себя способов.

Конкурентные меры по «оздоровлению общества» будут направлены в профильные органы. В частности, профессор Международной академии трезвости призывает вернуть рекламу здорового образа жизни, а также вернуть цензуру, например, в отношении песен, романтизирующих спиртное. Кроме того, предлагается разместить на стадионах баннеры, напоминающие о вреде алкоголя.