«Армия трезвости» выступила за введение алкогольной цензуры в России
Создатель «Армии трезвости» Болоянгов призвал ввести алкогольную цензуру в РФ
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Создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов заявил о готовности обращения к Правительству РФ с инициативой о введении алкогольной цензуры. По его словам, решить проблему злоупотребления спиртными напитками возможно только с применением действенных и зарекомендовавших себя способов.
Конкурентные меры по «оздоровлению общества» будут направлены в профильные органы. В частности, профессор Международной академии трезвости призывает вернуть рекламу здорового образа жизни, а также вернуть цензуру, например, в отношении песен, романтизирующих спиртное. Кроме того, предлагается разместить на стадионах баннеры, напоминающие о вреде алкоголя.
«Пока всё это есть в свободном доступе, побороть пагубные привычки не удастся», — уверен собеседник издания «Абзац».
Ранее глава Минздрава высоко оценил инициативу об ограничениях продажи алкоголя, предложенную губернатором Вологодской области. Напомним, там установлены временные рамки для продажи алкогольной продукции, которую можно купить строго с 12:00 до 14:00. Глава региона Георгий Филимонов обосновал это решение высокой смертностью от спиртного и ростом числа болезней, связанных с алкогольной зависимостью.