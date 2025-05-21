«Не свернём с пути»: В Госдуме оценили беседу Путина и Трампа

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв уверен, что президент России Владимир Путин после беседы со своим американским коллегой Дональдом Трампом не пойдёт на уступки по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, глава государства сохранит первоначальный курс и в рамках СВО, и в сфере дипломатии.

«После телефонного разговора можно сделать вывод, что наш президент точно не пойдёт ни на какие уступки, настаивая на первоначальных условиях, которые были поставлены Соединённым Штатам и Украине. Уверен, что и в дальнейшем мы не свернём с намеченного пути что на поле боя, что и на дипломатическом поприще», — отметил собеседник NEWS.ru.