«Не свернём с пути»: В Госдуме оценили беседу Путина и Трампа
Депутат Журавлёв: Путин после беседы с Трампом не пойдёт на уступки по Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв уверен, что президент России Владимир Путин после беседы со своим американским коллегой Дональдом Трампом не пойдёт на уступки по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, глава государства сохранит первоначальный курс и в рамках СВО, и в сфере дипломатии.
«После телефонного разговора можно сделать вывод, что наш президент точно не пойдёт ни на какие уступки, настаивая на первоначальных условиях, которые были поставлены Соединённым Штатам и Украине. Уверен, что и в дальнейшем мы не свернём с намеченного пути что на поле боя, что и на дипломатическом поприще», — отметил собеседник NEWS.ru.
Парламентарий также подчеркнул, что США, вероятно, продолжат участвовать в процессе урегулирования, несмотря на ранее высказанные угрозы выйти из переговоров из-за отсутствия ощутимых результатов. Однако в случае выхода Трампа переговоры автоматически прекратились бы, поскольку вести дискуссию только с Украиной было бы бессмысленно и даже странно, учитывая, что Киев «пляшет под дудку Вашингтона».
Напомним, 19 мая Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Беседа президентов длилась более двух часов. Life.ru опубликовал полное заявление президента России по итогам разговора с американским коллегой. В частности, глава Белого дома оценил стремление РФ к мирному решению украинского конфликта.