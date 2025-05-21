Психолог раскрыла, почему 14-летняя поклонница битцевского маньяка пошла на убийство

14-летняя фанатка битцевского маньяка, которую подозревают в убийстве семилетней девочки в Бердянске, по мнению психиатра и психолога Елизаветы Жестковой, может страдать шизофренией. Кандидат медицинских наук пришла к неутешительному выводу, посмотрев видео с допроса несовершеннолетней.

«На видео не видно лица девочки, но слышно совершенно холодный, равнодушный и безэмоциональный голос. Это наталкивает на мысли о том, что у неё есть те или иные психические расстройства: либо личностное расстройство, либо какая-то форма шизофрении», — подчеркнула эксперт.

По её словам, детскую форму шизофрении диагностируют с четырёх лет. Болезнь возникает по генетическим причинам, но может проявиться не сразу. Так или иначе, здоровый ребёнок не способен совершить подобные действия, уверена собеседница «Вечерней Москвы».