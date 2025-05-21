Психолог раскрыла, почему 14-летняя поклонница битцевского маньяка пошла на убийство
Психолог Жесткова заподозрила шизофрению у 14-летней убийцы из Бердянска
Школьница на месте преступления. Обложка © Telegram / Следком Запорожской области
14-летняя фанатка битцевского маньяка, которую подозревают в убийстве семилетней девочки в Бердянске, по мнению психиатра и психолога Елизаветы Жестковой, может страдать шизофренией. Кандидат медицинских наук пришла к неутешительному выводу, посмотрев видео с допроса несовершеннолетней.
«На видео не видно лица девочки, но слышно совершенно холодный, равнодушный и безэмоциональный голос. Это наталкивает на мысли о том, что у неё есть те или иные психические расстройства: либо личностное расстройство, либо какая-то форма шизофрении», — подчеркнула эксперт.
По её словам, детскую форму шизофрении диагностируют с четырёх лет. Болезнь возникает по генетическим причинам, но может проявиться не сразу. Так или иначе, здоровый ребёнок не способен совершить подобные действия, уверена собеседница «Вечерней Москвы».
Эксперт добавила, что среди детей и подростков распространено увлечение тру-краймом. По словам специалиста, это опасное хобби позволяет им чувствовать себя неким Родионом Раскольниковым (герой романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание») наших дней. Психолог отметила, что в болезненном ключе подобное увлечение может проявиться в виде реального преступления.
Напомним, ранее в Запорожской области убили семилетнюю девочку. В преступлении подозревают 14-летнюю школьницу, которая вдохновилась битцевским маньяком Александром Пичушкиным. На допросе задержанная хладнокровно рассказала об убийстве, поразив своей невозмутимостью опытных сотрудников правоохранительных органов.