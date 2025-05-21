Не территории: Названы четыре предмета торга между Россией и Украиной

На переговорах по урегулированию конфликта Россия может обсуждать с Украиной четыре важных вопроса, полагает военный эксперт Борис Рожин. По его словам, предметом торга могут стать размеры ВСУ, количество и дальнобойность вооружений, формат обмена пленными, а также политическое устройство Незалежной.