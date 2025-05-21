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21 мая, 11:33

Не территории: Названы четыре предмета торга между Россией и Украиной

Эксперт Рожин: Численность ВСУ может стать предметом торга между РФ и Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

На переговорах по урегулированию конфликта Россия может обсуждать с Украиной четыре важных вопроса, полагает военный эксперт Борис Рожин. По его словам, предметом торга могут стать размеры ВСУ, количество и дальнобойность вооружений, формат обмена пленными, а также политическое устройство Незалежной.

«Но когда речь заходит о территориях, которые по закону являются российскими, тут, скажем так, возможности для манёвра ограничены Конституцией», — отметил собеседник радио Sputnik.

Стали известны новые детали о следующих переговорах РФ и Киева
Стали известны новые детали о следующих переговорах РФ и Киева

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Делегации, в частности, договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, стороны обсудили предложения по урегулированию конфликта. Владимир Зеленский уже заявил, что Киев готов к новому раунду переговоров с Москвой. В ЕК отметили, что следующие переговоры Москвы и Киева могут пройти с Европой и США.

Борис Эльфанд
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