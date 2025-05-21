Киевский режим находится на пороге краха и стремится зачистить всех неугодных себе, коим являлся экс-советник бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Его убийство — терроризм на государственном уровне, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Ревенко — об убийстве Портнова. Видео © Life.ru

Ревенко подметил, что Портнов долгое время оставался в тени, но киевский режим всё равно решил, что его необходимо устранить. Его нахождение за пределами Украины не помешало сбыться коварному плану.

«Для этого нужно обладать определёнными ресурсами, агентурной сетью, возможностями. Это терроризм на государственном уровне. Киевский режим устраняет неугодных себе, находясь на пороге краха», — сказал депутат.

Сейчас Украине следует избавиться от националистической власти, которая и довела страну до её нынешнего незавидного положения. Если ничего не предпринять, то дальше будет только хуже, добавил Ревенко.