Фанатку битцевского маньяка из Бердянска проверяли на шизофрению

Школьница из Бердянска, которая стала известной как подражательница битцевского маньяка, ранее состояла на учёте у психиатра. Как сообщает Telegram-канал SHOT , у 14-летней девочки подозревали наличие шизофрении.

Семиклассница пропустила весь учебный год. В настоящее время её задержали как подозреваемую. В ближайшие дни проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить её состояние.