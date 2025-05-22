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22 мая, 08:58

Фанатку битцевского маньяка из Бердянска проверяли на шизофрению

Школьниа из Бердянска. Обложка © Пресс-служба СК РФ по Запорожской области

Школьниа из Бердянска. Обложка © Пресс-служба СК РФ по Запорожской области

Школьница из Бердянска, которая стала известной как подражательница битцевского маньяка, ранее состояла на учёте у психиатра. Как сообщает Telegram-канал SHOT, у 14-летней девочки подозревали наличие шизофрении.

Семиклассница пропустила весь учебный год. В настоящее время её задержали как подозреваемую. В ближайшие дни проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить её состояние.

Появилось видео следственного эксперимента с 14-летней фанаткой битцевского маньяка, убившей девочку
Появилось видео следственного эксперимента с 14-летней фанаткой битцевского маньяка, убившей девочку

Как сообщал Life.ru, семилетнюю девочку убили в Запорожской области, когда она гуляла с друзьями. Правоохранители подозревают 14-летнюю школьницу, вдохновившуюся действиями маньяка Александра Пичушкина. На допросе она спокойно рассказала о своих действиях, поразив опытных сотрудников правоохранительных органов.

Лия Мурадьян
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