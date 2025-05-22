Фанатку битцевского маньяка из Бердянска проверяли на шизофрению
Школьниа из Бердянска. Обложка © Пресс-служба СК РФ по Запорожской области
Школьница из Бердянска, которая стала известной как подражательница битцевского маньяка, ранее состояла на учёте у психиатра. Как сообщает Telegram-канал SHOT, у 14-летней девочки подозревали наличие шизофрении.
Семиклассница пропустила весь учебный год. В настоящее время её задержали как подозреваемую. В ближайшие дни проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить её состояние.
Как сообщал Life.ru, семилетнюю девочку убили в Запорожской области, когда она гуляла с друзьями. Правоохранители подозревают 14-летнюю школьницу, вдохновившуюся действиями маньяка Александра Пичушкина. На допросе она спокойно рассказала о своих действиях, поразив опытных сотрудников правоохранительных органов.