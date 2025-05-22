Военные начнут отключать интернет в четвёртом регионе России на время налёта дронов

В ответ на угрозу атак беспилотных летательных аппаратов, в Воронежской области вводятся временные ограничения на использование мобильного интернета. Глава региона, Александр Гусев, объявил о возможности прерывания сотовой передачи данных «на отдельных территориях» с целью усиления оборонных мер.

Как пояснил губернатор, эта мера направлена на повышение эффективности защиты области от воздушных угроз. Он подчеркнул, что подобные отключения могут быть применены и в дальнейшем при объявлении опасности.

«Отключения могут происходить и при объявлении опасности в дальнейшем. Эту меру применяют только в случае особой необходимости. Прошу с пониманием отнестись к возможным неудобствам», — написал губернатор.

Заявление прозвучало на фоне недавних инцидентов, когда над некоторыми районами области и в пригороде Воронежа были успешно перехвачены дроны. По предварительным данным, обошлось без жертв и серьёзных разрушений. Несмотря на это, губернатор подчеркнул, что угроза воздушных атак в регионе по-прежнему сохраняется.