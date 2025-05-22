В Орловской области ограничили работу интернета из-за массированной атаки БПЛА

Орловская область продолжает оставаться мишенью для массированных атак беспилотных летательных аппаратов противника. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны региона успешно нейтрализовали более двух десятков вражеских дронов, отразив очередной налет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

В ответ на непрекращающуюся угрозу и в целях обеспечения максимальной безопасности населения и критически важной инфраструктуры Вооружённые силы России приняли экстренное решение – на территории Орловской области временно ввели ограничения на работу мобильного интернета и предоставление некоторых услуг связи, рассказал землякам Клычков.