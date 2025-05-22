В Орловской области ограничили работу интернета из-за массированной атаки БПЛА
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Орловская область продолжает оставаться мишенью для массированных атак беспилотных летательных аппаратов противника. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны региона успешно нейтрализовали более двух десятков вражеских дронов, отразив очередной налет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
В ответ на непрекращающуюся угрозу и в целях обеспечения максимальной безопасности населения и критически важной инфраструктуры Вооружённые силы России приняли экстренное решение – на территории Орловской области временно ввели ограничения на работу мобильного интернета и предоставление некоторых услуг связи, рассказал землякам Клычков.
«Решение непростое, но необходимое. Прошу отнестись с пониманием – обеспечение безопасности жителей, предприятий и инфраструктуры важнее всего», — написал руководитель региона.
За прошедшие сутки российская ПВО уничтожила 37 беспилотников в Орловской области, а с утра было сбито ещё 16 украинских дронов. В общей сложности за 24 часа ВСУ предприняли три попытки масштабных атак по региону.