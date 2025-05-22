Работу мобильного интернета ограничили в ещё одном российском регионе
Воскресенский: Работу мобильного интернета ограничили в Ивановской области
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В Ивановской области в целях безопасности ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщил глава региона. Станислав Воскресенский.
Он также успокоил граждан и заявил, что интернет появится как только «обстановка позволит», но когда это именно произойдёт — неизвестно.
«Важно, что стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме», – добавил губернатор.
Напомним, что на фоне массированной атаки дронов ВСУ в нескольких российских регионах ограничили работу мобильного интернета. Такие меры ввели в Московской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Воронежской и Орловской областях.