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Регион
22 мая, 12:21

Работу мобильного интернета ограничили в ещё одном российском регионе

Воскресенский: Работу мобильного интернета ограничили в Ивановской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / galitsin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / galitsin

В Ивановской области в целях безопасности ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщил глава региона. Станислав Воскресенский.

Он также успокоил граждан и заявил, что интернет появится как только «обстановка позволит», но когда это именно произойдёт — неизвестно.

«Важно, что стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме», – добавил губернатор.

В Орловской области ограничили работу интернета из-за массированной атаки БПЛА
В Орловской области ограничили работу интернета из-за массированной атаки БПЛА

Напомним, что на фоне массированной атаки дронов ВСУ в нескольких российских регионах ограничили работу мобильного интернета. Такие меры ввели в Московской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Воронежской и Орловской областях.

Наталья Афонина
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