Простой человек не попадёт: Life.ru узнал правду о «блатных» экскурсиях внутри статуи «Родина-мать»

Внутри монумент «Родина-мать зовёт!», внутри которой сегодня погиб человек, скорее напоминает заброшенный долгострой: голые бетонные стены, ни намёка на отделку. Ни окон, ни дверей — только грубые бетонные ступени. Никаких скамеек, никакого благоустройства — ощущение, будто бродишь по стройплощадке. Об этом Life.ru сообщила бывшая сотрудница музея-заповедника «Мамаев курган», пожелавшая сохранить анонимность.

«Там нет естественной вентиляции, и ты вот в этой духоте находишься. Сегодня уже 26 градусов в Волгограде. А внутри жарко, тут помрёшь и здоровым внутри. Тем более идут-то они без лифта, по ступенькам на 16-й этаж», — рассказала она.