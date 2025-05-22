Простой человек не попадёт: Life.ru узнал правду о «блатных» экскурсиях внутри статуи «Родина-мать»
Экс-сотрудница музея: Внутри статуи «Родина-мать» нет вентиляции и скамеек
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Внутри монумент «Родина-мать зовёт!», внутри которой сегодня погиб человек, скорее напоминает заброшенный долгострой: голые бетонные стены, ни намёка на отделку. Ни окон, ни дверей — только грубые бетонные ступени. Никаких скамеек, никакого благоустройства — ощущение, будто бродишь по стройплощадке. Об этом Life.ru сообщила бывшая сотрудница музея-заповедника «Мамаев курган», пожелавшая сохранить анонимность.
«Там нет естественной вентиляции, и ты вот в этой духоте находишься. Сегодня уже 26 градусов в Волгограде. А внутри жарко, тут помрёшь и здоровым внутри. Тем более идут-то они без лифта, по ступенькам на 16-й этаж», — рассказала она.
Официальной экскурсии нет, но для «блатных» можно. Такая вип-экскурсия неофициальная. Простой человек не попадёт.
Напомним, сегодня стало известно, что в голове знаменитого памятника «Родина-мать зовёт!» в Волгограде нашли труп мужчины. Позже стало известно, что это ректор Московской академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков. Выяснилось, что причиной гибели мог стать тромб.