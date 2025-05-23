Аэропорт Домодедово временно закрыли сразу после полуночи 23 мая

В аэропорту Домодедово снова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Ограничительные меры начали действовать почти сразу после полуночи 23 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 00:06 МСК введены в аэропорту Домодедово», — указали в сообщении контролирующего ведомства.