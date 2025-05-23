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22 мая, 21:38

Аэропорт Домодедово временно закрыли сразу после полуночи 23 мая

Аэропорт. Обложка © Freepik / freepik

Аэропорт. Обложка © Freepik / freepik

В аэропорту Домодедово снова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Ограничительные меры начали действовать почти сразу после полуночи 23 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 00:06 МСК введены в аэропорту Домодедово»,указали в сообщении контролирующего ведомства.

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Одновременно с этим временный запрет на приём и выпуск воздушных судов продолжает действовать в столичном аэропорту Внуково. Там ограничения ввели в 23:35 по московскому времени. Также вновь закрыли аэропорт Жуковский.

Как сообщал Life.ru, ограничения в аэропортах вводят на фоне продолжающейся атаки вражеских беспилотников, которая продолжается уже второй день. С 21:30 до 22:00 по московскому времени в Калужской и Брянской областях уничтожили шесть украинских БПЛА.

Лия Мурадьян
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