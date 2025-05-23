Украина атаковала шестью беспилотниками Рязанскую область

Российские средства противовоздушной обороны утром 23 мая сбили шесть украинских беспилотников над Рязанской областью. Ущерба удалось избежать, информирует в своём телеграм-канале губернатор региона Павел Малков.

«Очередная безрезультатная атака на Рязанскую область. Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА. Ущерба и пострадавших нет», – написал глава региона и выразил благодарность защитникам.