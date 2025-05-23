Украина атаковала шестью беспилотниками Рязанскую область
Малков: В Рязанской области удалось избежать ущерба после атаки шести БПЛА
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Российские средства противовоздушной обороны утром 23 мая сбили шесть украинских беспилотников над Рязанской областью. Ущерба удалось избежать, информирует в своём телеграм-канале губернатор региона Павел Малков.
«Очередная безрезультатная атака на Рязанскую область. Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА. Ущерба и пострадавших нет», – написал глава региона и выразил благодарность защитникам.
А с вечера 22 мая российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 112 дронов самолётного типа. После падения обломков украинского беспилотника в промышленной зоне Ельца Липецкой области произошёл пожар, в результате которого пострадали восемь человек.