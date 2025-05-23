Появилось видео уничтожения трёх самолётов ВСУ, которые сбивали российские БПЛА

ВС РФ нанесли удар по формированию ВСУ, которое специализируется на борьбе с беспилотниками, добычей стали сразу три самолёта – охотника за дронами. Эпичное видео опубликовал телеграм-канал Fighterbomber.

«Ежедневная работа группы «убийц аэродромов» продолжается», — написал автор, уточнив, что российские военные в ходе этой операции разнесли три легкомоторных самолёта, которые ВСУ используют для уничтожения дронов ВС РФ.