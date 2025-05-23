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23 мая, 15:12

Появилось видео уничтожения трёх самолётов ВСУ, которые сбивали российские БПЛА

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Fasttailwind

ВС РФ нанесли удар по формированию ВСУ, которое специализируется на борьбе с беспилотниками, добычей стали сразу три самолёта – охотника за дронами. Эпичное видео опубликовал телеграм-канал Fighterbomber.

Удар по аэродрому. Видео © Telegram / Fighterbomber

«Ежедневная работа группы «убийц аэродромов» продолжается», — написал автор, уточнив, что российские военные в ходе этой операции разнесли три легкомоторных самолёта, которые ВСУ используют для уничтожения дронов ВС РФ.

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Кстати, ВСУ справляются с уничтожением своих воздушных судов и без нашей помощи. Ранее в украинских Воздушных силах Незалежной уведомили, что украинский истребитель Су-27 разбился во время отражения атаки дронов ВС РФ. Лётчик успел катапультироваться и приземлился в лесу, откуда его эвакуировали и доставили в больницу. Позже выяснилось, что истребитель был сбит дружественным огнём вылетевших на боевое задание F-16.

Владимир Озеров
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