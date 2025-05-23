Появилось видео уничтожения трёх самолётов ВСУ, которые сбивали российские БПЛА
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ВС РФ нанесли удар по формированию ВСУ, которое специализируется на борьбе с беспилотниками, добычей стали сразу три самолёта – охотника за дронами. Эпичное видео опубликовал телеграм-канал Fighterbomber.
Удар по аэродрому. Видео © Telegram / Fighterbomber
«Ежедневная работа группы «убийц аэродромов» продолжается», — написал автор, уточнив, что российские военные в ходе этой операции разнесли три легкомоторных самолёта, которые ВСУ используют для уничтожения дронов ВС РФ.
Кстати, ВСУ справляются с уничтожением своих воздушных судов и без нашей помощи. Ранее в украинских Воздушных силах Незалежной уведомили, что украинский истребитель Су-27 разбился во время отражения атаки дронов ВС РФ. Лётчик успел катапультироваться и приземлился в лесу, откуда его эвакуировали и доставили в больницу. Позже выяснилось, что истребитель был сбит дружественным огнём вылетевших на боевое задание F-16.