Суд вынес суровый приговор обладателю гражданства Италии за подрыв железной дороги под Рязанью

Российско-итальянский гражданин Руслан Сидики* приговорён к 29 годам лишения свободы за подрыв железнодорожных путей в Рязанской области и нападение на военный аэродром Дягилево. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Согласно приговору, первые 9 лет Сидики* проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

Адвокат заявил о намерении обжаловать приговор. Ранее в ходе прений государственный обвинитель запросил для Сидики*, работавшего сантехником в Рязани, 30 лет лишения свободы, что является одним из самых суровых наказаний, запрашиваемых в современной России.