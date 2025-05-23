Суд вынес суровый приговор обладателю гражданства Италии за подрыв железной дороги под Рязанью
Суд приговорил к 29 годам Руслана Сидики* за подрыв железной дороги под Рязанью
Фотография Руслана Сидики* из соцсетей. Обложка © VK / Руслан Сидики*
Российско-итальянский гражданин Руслан Сидики* приговорён к 29 годам лишения свободы за подрыв железнодорожных путей в Рязанской области и нападение на военный аэродром Дягилево. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.
Согласно приговору, первые 9 лет Сидики* проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.
Адвокат заявил о намерении обжаловать приговор. Ранее в ходе прений государственный обвинитель запросил для Сидики*, работавшего сантехником в Рязани, 30 лет лишения свободы, что является одним из самых суровых наказаний, запрашиваемых в современной России.
Напомним, 11 ноября 2023 года обвиняемый Сидики* совершил теракт в Рязанской области, в результате которого 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожном перегоне. Он также был причастен к атаке на военный аэродром Дягилево. СБУ обещала ему за эти преступления вознаграждение в размере 15 тысяч долларов, которое он так и не получил.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.