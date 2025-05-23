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23 мая, 15:07

Суд вынес суровый приговор обладателю гражданства Италии за подрыв железной дороги под Рязанью

Суд приговорил к 29 годам Руслана Сидики* за подрыв железной дороги под Рязанью

Фотография Руслана Сидики* из соцсетей. Обложка © VK / Руслан Сидики*

Фотография Руслана Сидики* из соцсетей. Обложка © VK / Руслан Сидики*

Российско-итальянский гражданин Руслан Сидики* приговорён к 29 годам лишения свободы за подрыв железнодорожных путей в Рязанской области и нападение на военный аэродром Дягилево. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Согласно приговору, первые 9 лет Сидики* проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

Адвокат заявил о намерении обжаловать приговор. Ранее в ходе прений государственный обвинитель запросил для Сидики*, работавшего сантехником в Рязани, 30 лет лишения свободы, что является одним из самых суровых наказаний, запрашиваемых в современной России.

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Напомним, 11 ноября 2023 года обвиняемый Сидики* совершил теракт в Рязанской области, в результате которого 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожном перегоне. Он также был причастен к атаке на военный аэродром Дягилево. СБУ обещала ему за эти преступления вознаграждение в размере 15 тысяч долларов, которое он так и не получил.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Анастасия Никонорова
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