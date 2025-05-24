Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
В ночь на 24 мая российские силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, в результате инцидента не было зафиксировано ни разрушений на земле, ни пострадавших среди населения.
Этой же ночью ВСУ атаковали Липецкую область. Губернатор региона заявил, что массированному налёту вражеских дронов подвергся Елец. Обломки одного из беспилотников упали в промзоне города. Комментируя продолжающиеся уже несколько дней атаки украинских войск на Россию, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим сохраняет свою сущность.