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Регион
24 мая, 05:03

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

В ночь на 24 мая российские силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, в результате инцидента не было зафиксировано ни разрушений на земле, ни пострадавших среди населения.

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В Липецкой области запустили горячую линию после атаки БПЛА на дом в Ельце

Этой же ночью ВСУ атаковали Липецкую область. Губернатор региона заявил, что массированному налёту вражеских дронов подвергся Елец. Обломки одного из беспилотников упали в промзоне города. Комментируя продолжающиеся уже несколько дней атаки украинских войск на Россию, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим сохраняет свою сущность.

Юния Ларсон
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