Соцфонд: В России женщин-пенсионеров почти вдвое больше, чем мужчин

Социальный фонд России предоставил данные за 2025 год, согласно которым число женщин-пенсионеров в стране почти в два раза превышает количество пожилых мужчин. Об этом сообщают РИА «Новости», которые ознакомились с соответствующей статистикой.

Согласно данным Соцфонда, численность мужчин пенсионного возраста в РФ составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин достигает 27 324 300. Общее число пенсионеров в стране составляет 41 169 800 человек.