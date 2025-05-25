Соцфонд: В России женщин-пенсионеров почти вдвое больше, чем мужчин
Женщина-пенсионер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
Социальный фонд России предоставил данные за 2025 год, согласно которым число женщин-пенсионеров в стране почти в два раза превышает количество пожилых мужчин. Об этом сообщают РИА «Новости», которые ознакомились с соответствующей статистикой.
Согласно данным Соцфонда, численность мужчин пенсионного возраста в РФ составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин достигает 27 324 300. Общее число пенсионеров в стране составляет 41 169 800 человек.
«Численность мужчин среди граждан России пенсионного возраста составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин — 27 324 300», — приводит агентство данные СФР.
Ранее сообщалось, что россияне, не имеющие достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии, имеют возможность «докупить» его или продолжить трудовую деятельность до достижения необходимого стажа. Также в Госдуме анонсировали повышение пенсионных выплат для работающих пенсионеров в ближайшие месяцы. Кроме того, Life.ru рассказывал о прибавках к пенсиям, которые будут доступны россиянам уже с 1 июня.