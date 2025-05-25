Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 04:45

Соцфонд: В России женщин-пенсионеров почти вдвое больше, чем мужчин

Женщина-пенсионер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Женщина-пенсионер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Социальный фонд России предоставил данные за 2025 год, согласно которым число женщин-пенсионеров в стране почти в два раза превышает количество пожилых мужчин. Об этом сообщают РИА «Новости», которые ознакомились с соответствующей статистикой.

Согласно данным Соцфонда, численность мужчин пенсионного возраста в РФ составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин достигает 27 324 300. Общее число пенсионеров в стране составляет 41 169 800 человек.

«Численность мужчин среди граждан России пенсионного возраста составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин — 27 324 300», — приводит агентство данные СФР.

В Госдуме потребовали извинений от телеведущего за призывы лишать бездетных пенсий
В Госдуме потребовали извинений от телеведущего за призывы лишать бездетных пенсий

Ранее сообщалось, что россияне, не имеющие достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии, имеют возможность «докупить» его или продолжить трудовую деятельность до достижения необходимого стажа. Также в Госдуме анонсировали повышение пенсионных выплат для работающих пенсионеров в ближайшие месяцы. Кроме того, Life.ru рассказывал о прибавках к пенсиям, которые будут доступны россиянам уже с 1 июня.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar