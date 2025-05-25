«Купить» пенсию: Эксперт рассказала, как россиянам выйти на заслуженный отдых при нехватке стажа
Экономист Иванова-Швец: Стаж для пенсии можно приобрести или доработать
Пенсионер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov
При недостатке стажа для назначения страховой пенсии россиянам доступны варианты его покупки или доработки. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По её словам, в 2026 году на пенсию смогут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины, имеющие не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). При нехватке стажа его можно приобрести, обратившись с заявлением в территориальный отдел Социального фонда РФ. В 2025-ом год стажа обойдётся в 59 241,6 рубль. Важно, что приобрести можно не более половины необходимого стажа (7,5 лет).
«Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта — докупить стаж или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии. В любом случае можно просчитать, какой вариант предпочтительнее и принять решение», — заключила экономист.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 1 августа текущего года работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, размер которой будет зависеть от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), начисленного за 2024 год. Военные пенсионеры и пенсионеры силовых структур смогут рассчитывать на увеличение выплат с 1 октября на 4,5%.
Также недавно в России произошёл резонансный инцидент, связанный с пенсионными выплатами. Телеведущий Сергей Мардан, в эфире программы «Соловьёв Live», высказал радикальное предложение лишить пенсий россиян, не имеющих детей. Светлана Бессараб призвала телеведущего принести извинения за свои неосторожные слова. А депутат Государственной Думы Нина Останина резко осудила инициативу Мардана, назвав её антиконституционной и аморальной. Она напомнила, что право на пенсионное обеспечение гарантировано статьей 39 Конституции Российской Федерации всем гражданам, независимо от их семейного положения.