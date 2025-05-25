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Регион
25 мая, 12:34

«Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером

«Спартак» продлил контракт с главным тренером Станковичем до 2027 года

Деян Станкович. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Деян Станкович. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Московский «Спартак» объявил о продлении соглашения с главным тренером Деяном Станковичем. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт продлён до лета 2027 года. В сезоне 2024/25 «Спартак» финишировал четвёртым в РПЛ. В Кубке России команда дошла до финала «Пути регионов», но проиграла «Ростову» со счётом 1:2.

«Желаем Деяну успешного продолжения работы, прогресса и завоевания трофеев с нашим клубом!» — говорится в сообщении «Спартака».

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Мария Любицкая
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