«Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером

Московский «Спартак» объявил о продлении соглашения с главным тренером Деяном Станковичем. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт продлён до лета 2027 года. В сезоне 2024/25 «Спартак» финишировал четвёртым в РПЛ. В Кубке России команда дошла до финала «Пути регионов», но проиграла «Ростову» со счётом 1:2.

«Желаем Деяну успешного продолжения работы, прогресса и завоевания трофеев с нашим клубом!» — говорится в сообщении «Спартака».