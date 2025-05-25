«Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером
«Спартак» продлил контракт с главным тренером Станковичем до 2027 года
Деян Станкович. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев
Московский «Спартак» объявил о продлении соглашения с главным тренером Деяном Станковичем. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Контракт продлён до лета 2027 года. В сезоне 2024/25 «Спартак» финишировал четвёртым в РПЛ. В Кубке России команда дошла до финала «Пути регионов», но проиграла «Ростову» со счётом 1:2.
«Желаем Деяну успешного продолжения работы, прогресса и завоевания трофеев с нашим клубом!» — говорится в сообщении «Спартака».
Ранее Life.ru уже сообщал, что кадровые перемены могут произойти в ближайшее время в российских ФК. Так, например, главный тренер «Химок» Магомед Адиев заявил, что в скором времени может покинуть свой пост.