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Регион
25 мая, 15:15

В Калужской области сбили украинский беспилотник

Шапша: Беспилотник ВСУ сбит на окраине Калужской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен расчётом ПВО на окраине Обнинска в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

К месту происшествия прибыла оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и каких-либо разрушений на месте падения обломков не зафиксировано.

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Ранее сообщалось, что ВСУ начали атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к Москве был сбит вражеский беспилотник. Позднее он добавил, что силы ПВО перехватили и ликвидировали ещё два БПЛА. Однако на этом налёт не закончился — спустя время в Подмосковье был ликвидирован ещё один дрон ВСУ. Детали произошедшего уточняются.

Ольга Сливченко
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