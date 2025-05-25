В Калужской области сбили украинский беспилотник
Шапша: Беспилотник ВСУ сбит на окраине Калужской области
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Беспилотный летательный аппарат был уничтожен расчётом ПВО на окраине Обнинска в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
К месту происшествия прибыла оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и каких-либо разрушений на месте падения обломков не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к Москве был сбит вражеский беспилотник. Позднее он добавил, что силы ПВО перехватили и ликвидировали ещё два БПЛА. Однако на этом налёт не закончился — спустя время в Подмосковье был ликвидирован ещё один дрон ВСУ. Детали произошедшего уточняются.