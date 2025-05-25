МЧС: Открытое горение в ТЦ «Пионер» в Королёве удалось ликвидировать

Открытое горение в торговом центре «Пионер» в подмосковном Королёве удалось ликвидировать. Как сообщили в МЧС по региону, пострадавших нет.

На момент инцидента в здании находились посетители и сотрудники, однако все 32 человека успели самостоятельно выйти на улицу. В тушении приняли участие свыше 60 специалистов, на месте работали 24 машины.