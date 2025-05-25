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Регион
25 мая, 20:01

МЧС: Открытое горение в ТЦ «Пионер» в Королёве удалось ликвидировать

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

Открытое горение в торговом центре «Пионер» в подмосковном Королёве удалось ликвидировать. Как сообщили в МЧС по региону, пострадавших нет.

Кадры тушения ТЦ в Королёве. Видео © Telegram / МЧС Московской области

На момент инцидента в здании находились посетители и сотрудники, однако все 32 человека успели самостоятельно выйти на улицу. В тушении приняли участие свыше 60 специалистов, на месте работали 24 машины.

Площадь пожара в ТЦ в Королёве выросла до 400 квадратов
Площадь пожара в ТЦ в Королёве выросла до 400 квадратов

Напомним, сегодня в подмосковном ТЦ в Королёве произошло возгорание. Очевидцы рассказали о стремительной эвакуации: посетители помогали друг другу выбраться из здания. Life.ru ранее публиковал видео первых минут происшествия. В Следкоме предположили, что причиной пожара могла стать проводка.

Тимур Хингеев
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