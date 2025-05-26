«Тут помпа не нужна»: Сладков считает, что пленные россияне не достойны называться героями

Возвращённые из плена бойцы Российской армии не являются героями, их не стоит встречать информационным шумом, заявил военкор Александр Сладков. По его мнению, внимания достойны захваченные гражданские люди или раненые бойцы. Сладков указал, что пленение не является доблестным поступком на спецоперации.

«С возвращением попавших в плен к врагу российских военнослужащих — тут помпа не нужна. Плен, это не первая доблесть в ходе СВО. <...> Пленных всем обеспечить, но героями делать не надо. Исключение тем, кто попал в беспамятстве, бившись до конца», — сказал военкор.