«Тут помпа не нужна»: Сладков считает, что пленные россияне не достойны называться героями
Военкор Сладков призвал не делать из возвращённых пленных бойцов ВС РФ героев
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Возвращённые из плена бойцы Российской армии не являются героями, их не стоит встречать информационным шумом, заявил военкор Александр Сладков. По его мнению, внимания достойны захваченные гражданские люди или раненые бойцы. Сладков указал, что пленение не является доблестным поступком на спецоперации.
«С возвращением попавших в плен к врагу российских военнослужащих — тут помпа не нужна. Плен, это не первая доблесть в ходе СВО. <...> Пленных всем обеспечить, но героями делать не надо. Исключение тем, кто попал в беспамятстве, бившись до конца», — сказал военкор.
Напомним, что Россия и Украина недавно провели масштабный обмен военнопленными по схеме «1000 на 1000». Про вернувшихся на Родину бойцов тут же стали писать в СМИ и соцсетях. Так, Life.ru показывал телефонный разговор вернувшегося из плена бойца с женой. Он поведал супруге о том, как потерял во время плена почти 40 килограмм веса. О том, через какие зверства и унижения прошли пленные, российские бойцы не хотят даже вспоминать.