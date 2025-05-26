«По телевизору видели»: В Кремле высказались об унижениях Макрона от жены
Песков отказался комментировать перепалку Макрона и его жены
Эмманюэль Макрон с женой Брижит Макрон. Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков видел по телевизору ссору президента Франции Эмманюэля Макрона и его жены Брижит. Однако комментировать семейную перепалку представитель Кремля отказался.
«По телевизору видели, как и все. <...> Нет, не могу [прокомментировать]», — заявил Песков журналистам.
Напомним, журналисты случайно стали свидетелями ссоры между Макроном и его супругой Брижит. В объектив камеры попал момент, как жена французского лидера даёт ему пощёчину. Инцидент вызвал широкое обсуждение среди общественности. Елисейский дворец сначала поспешил опровергнуть подлинность видео, но затем Парижу пришлось подтвердить факт. Сам же Макрон отшутился, что они с Брижит просто дурачились.