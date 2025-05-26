«У меня нет конкурентов»: Семенович вступила в перепалку с пышногрудой подписчицей

Бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович ответила подписчице с большой грудью, которая назвала себя конкуренткой звезды. Певица выложила фотографию в своих соцсетях, на которой позирует в ярком плаще с откровенным декольте. Её грудь выгодно подчеркнул бюстгальтер синего цвета.