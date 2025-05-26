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26 мая, 19:11

«У меня нет конкурентов»: Семенович вступила в перепалку с пышногрудой подписчицей

Семенович ответила подписчице с большой грудью, что у неё нет конкурентов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ann_semenovich

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ann_semenovich

Бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович ответила подписчице с большой грудью, которая назвала себя конкуренткой звезды. Певица выложила фотографию в своих соцсетях, на которой позирует в ярком плаще с откровенным декольте. Её грудь выгодно подчеркнул бюстгальтер синего цвета.

«В этом вопросе у меня нет конкурентов», — подписала фото Семенович, лаконично ответив подписчице.

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Ранее Анна Семенович заявляла, что находится в полном восторге от своей груди. Она сравнила её с драгоценными камнями и назвала «сиси» святыми. По словам певицы, это два бриллианта по восемь карат каждый. Также артистка заявила, что не ограничивает себя в употреблении алкоголя.

Полина Никифорова
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