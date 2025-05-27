Не только телефоны: Юрист объяснил, с какими устройствами нельзя приходить на ЕГЭ

Школьников, сдающих ЕГЭ, могут удалить с экзамена из-за использования любых гаджетов, включая умные часы, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Об этом предупредил юрист Илья Русяев. По его словам, выпускника могут удалить с ЕГЭ, если устройство имеет функции Bluetooth или голосового ассистента.

Русяев дополнил, что организаторы делают исключение только для медицинских устройств при наличии соответствующих документов. По его словам, выпускника могут удалить из аудитории, если гаджет не заявлен на официальном уровне. В таком случае родителям придётся доказывать правомерность применения ребёнком устройства на экзамене.