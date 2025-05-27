Не только телефоны: Юрист объяснил, с какими устройствами нельзя приходить на ЕГЭ
Юрист Русяев: Школьника могут удалить с ЕГЭ за фитнес-браслет или умные часы
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Школьников, сдающих ЕГЭ, могут удалить с экзамена из-за использования любых гаджетов, включая умные часы, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Об этом предупредил юрист Илья Русяев. По его словам, выпускника могут удалить с ЕГЭ, если устройство имеет функции Bluetooth или голосового ассистента.
«Что касается гаджетов, то тут всё однозначно: на ЕГЭ запрещены любые технические устройства, способные передавать или принимать информацию. Это касается не только телефонов, но и умных часов, беспроводных наушников, фитнес-браслетов и планшетов. Даже обычные наручные часы с Bluetooth или голосовым ассистентом могут стать причиной удаления с экзамена», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.
Русяев дополнил, что организаторы делают исключение только для медицинских устройств при наличии соответствующих документов. По его словам, выпускника могут удалить из аудитории, если гаджет не заявлен на официальном уровне. В таком случае родителям придётся доказывать правомерность применения ребёнком устройства на экзамене.
«Любая ситуация, выходящая за пределы стандартной, будь то слуховой аппарат или гаджет на руке, должна быть заранее обговорена, документально оформлена и официально разрешена. В противном случае школьнику и его родителям придётся не только объясняться, но и бороться за право на справедливую сдачу экзамена уже за пределами аудитории», — подытожил эксперт.
Напомним, что ЕГЭ стартовал 23 мая. Российские школьники сдавали экзамены по истории, химии и литературе. В гимназии № 39 в Екатеринбурге произошёл скандал. Там выпускницу не допустили к сдаче ЕГЭ с иконой. Кроме того, школьникам запретили приносить в аудитории воду, шоколад, таблетки и ручки, не соответствующие установленному формату. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал администрацию школы, назвав дикарями людей, которые забрали у девочки иконы.