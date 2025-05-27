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Регион
27 мая, 14:11

В российском регионе ввели эмбарго на вывоз картофеля

Губернатор Беспрозванных запретил вывозить картофель из Калининградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kitreel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kitreel

Власти Калининградской области планируют временно ограничить вывоз картофеля за пределы региона, чтобы в первую очередь обеспечить им внутренний рынок.

Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании правительства области. По его словам, меры государственной поддержки аграриев должны в первую очередь направляться тем хозяйствам, которые снабжают продуктами местных жителей.

«Сейчас часть картофеля отправляется за пределы области, хотя внутренние потребности пока полностью не закрыты», — отметил глава региона.

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Как сообщили в региональном Минсельхозе, многие фермеры поддерживают эту инициативу и уже начали увеличивать посевные площади.

В Калининградской области картофель является одной из ключевых сельскохозяйственных культур, и регион активно наращивает его производство. Часть семенного материала поставляется на материковую часть России. В 2023 году аграрии собрали около 133 тыс. тонн картофеля, что на 5,5 тыс. тонн больше, чем в 2022 году. Средняя урожайность составила 291 центнер с гектара В 2025 году планируется увеличить посевные площади под картофелем до 4 тыс. гектаров, что на 400 гектаров больше, чем в предыдущем году. Крупным инвестором в картофелеводство региона является группа компаний «Атлантис», которая расширяет посевные площади и строит инфраструктуру для хранения и переработки картофеля, включая завод по производству картофеля фри.

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Марина Фещенко
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