В российском регионе ввели эмбарго на вывоз картофеля

В Калининградской области картофель является одной из ключевых сельскохозяйственных культур, и регион активно наращивает его производство. Часть семенного материала поставляется на материковую часть России. В 2023 году аграрии собрали около 133 тыс. тонн картофеля, что на 5,5 тыс. тонн больше, чем в 2022 году. Средняя урожайность составила 291 центнер с гектара В 2025 году планируется увеличить посевные площади под картофелем до 4 тыс. гектаров, что на 400 гектаров больше, чем в предыдущем году. Крупным инвестором в картофелеводство региона является группа компаний «Атлантис», которая расширяет посевные площади и строит инфраструктуру для хранения и переработки картофеля, включая завод по производству картофеля фри.