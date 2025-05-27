В Киеве и десяти областях Украины объявлена воздушная тревога
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Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве и десяти областях Украины, согласно данным государственной системы оповещения. Официальные источники подтвердили активацию системы предупреждения гражданского населения о возможной опасности.
Сирены работают в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Кировоградской областях, а также на территориях Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Местные власти рекомендуют жителям перейти в укрытия.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ нанесли серию «ударов возмездия» по Украине 23, 24, 25 и 26 мая в ответ на затяжную атаку со стороны Украины. Американский лидер Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России в ответ на массированный удар по территории Незалежной. Он уточнил, что несмотря на активные консультации с экспертами и советниками, окончательные решения по данному вопросу пока не утверждены.