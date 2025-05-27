В Киеве и десяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве и десяти областях Украины, согласно данным государственной системы оповещения. Официальные источники подтвердили активацию системы предупреждения гражданского населения о возможной опасности.

Сирены работают в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Кировоградской областях, а также на территориях Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Местные власти рекомендуют жителям перейти в укрытия.