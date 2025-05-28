Силы ПВО сбили 27-й с начала суток беспилотник, направлявшийся к Москве
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Ещё один атаковавший Москву беспилотник сбили российские военные. Об инциденте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего по данным на 3:30 утра с начала суток количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА возросло до 27.
Массированную атаку вражеских дронов продолжают отражать и другие регионы России. Также в целях безопасности в центральных регионах временно закрыли гражданские аэропорты.
Как сообщал Life.ru, этой же ночью, 28 мая, 11 беспилотников ВСУ сбили над Смоленской областью. А в Брянске в результате атаки БПЛА повреждения получили шесть автомобилей и дом.