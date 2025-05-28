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28 мая, 09:38

Достаём панамки и очки: Москвичей предупредили о высоком уровне ультрафиолета в ближайшие дни

Врач Жемчугов: Сегодня и завтра в Москве будет высокий уровень ультрафиолета

Лето в Москве. Обложка © Life.ru

Лето в Москве. Обложка © Life.ru

В ближайшие пару дней в Москве будет фиксироваться высокий уровень ультрафиолета. И хотя солнце не нанесёт коже такой же вред, как, например, на экваторе, защититься от него всё же стоит. Об этом Life.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Так как Москва далека от экватора, где действительно солнце довольно «коварное», то самая большая опасность, которая грозит, если не нанести SPF-крем, это обгорание. Но если вы лежите на пляже, то защита от ультрафиолета просто необходима.

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Если яркое солнце будет длиться год, то, может быть, морщины, рак кожи или старение будут. Но и то сформируется слой загара, который защищает от всех факторов. Поэтому ничего страшного нет, но сегодня-завтра, наслаждаясь солнцем в пределах Москвы, наносите солнцезащитный крем.

Владислав Жемчугов

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог

Стоит поберечься и не выходить на солнце тем, у кого есть иммунные заболевания, кто проходит курс лечения препаратами, а также если у вас много родинок и тонкая, светлая кожа.

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Напомним, столбики термометров в Москве поднимутся к 30 градусам с 26 мая. Такие показатели превышают климатическую норму на 6 градусов и больше характерны для июля. Но уже к выходным в столице ожидается умеренное снижение температуры воздуха. По прогнозам, столбики термометров опустятся с отметки +30 до более комфортных +25 градусов.

Андрей Горяничев
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