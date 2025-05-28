«‎Мы признательны!» В Кремле остудили начавшего «пороть горячку» Трампа

Американский президент Дональд Трамп вместе со своей командой усердно работают для скорейшего урегулирования ситуации на Украине. Москва ценит эти усилия и благодарит коллег за посредничество, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», — сказал представитель Кремля, комментируя критику президента США в адрес РФ. По его словам, Москва видит и понимает, что глава Белого дома и его администрация заинтересованы как можно скорее достичь мира.