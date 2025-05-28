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28 мая, 10:10

«‎Мы признательны!» В Кремле остудили начавшего «пороть горячку» Трампа

Песков: Москва благодарна Трампу и его команде за посредничество по Украине

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / mark reinstein

Американский президент Дональд Трамп вместе со своей командой усердно работают для скорейшего урегулирования ситуации на Украине. Москва ценит эти усилия и благодарит коллег за посредничество, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», — сказал представитель Кремля, комментируя критику президента США в адрес РФ. По его словам, Москва видит и понимает, что глава Белого дома и его администрация заинтересованы как можно скорее достичь мира.

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Напомним, что Дональд Трамп недавно резко раскритиковал действия российской стороны и президента РФ Путина, указав, что тот «играет с огнём». В Госдепе заявили, что такие слова были посланием главы Белого дома Москве. В Кремле посчитали, что американский президент бесится из-за усталости и эмоциональной перегрузки.

Владимир Озеров
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