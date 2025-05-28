Медведчук обвинил Мерца в подготовке Европы к «коллективному самоубийству»
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обрушился с жёсткой критикой на европейских политиков и экспертов, призывающих к усилению давления на Москву. По его убеждению, эта стратегия является ничем иным, как рецептом «коллективного самоубийства» для Европы, а Германия выступает локомотивом в этом опасном процессе.
«Складывается впечатление, что сегодня в европейской политике и экспертной среде полно суицидников, разрабатывающих рецепты коллективного самоубийства», — указал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».
Особую тревогу вызывает позиция канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который, по словам Медведчука, проявляет безрассудное упорство, не просчитывая ответной реакции России. Политик предостерёг: хотя сорвать переговорный процесс легко, последствия окажутся тяжелейшими. Он обвинил Мерца и Владимира Зеленского в стремлении укрыться за спиной Вашингтона, одновременно науськивая его против Москвы.
Медведчук подчеркнул, что в случае применения ядерного оружия, Европа рискует попросту исчезнуть, тогда как для США и России сценарии могут быть иными. Он назвал европейских лидеров марионетками, ведущими свои государства к нищете и политическому краху. Парадоксально, но именно позиция Москвы, игнорирующая подстрекателей конфликта, по мнению Медведчука, сейчас предотвращает мировую военную эскалацию.
Напомним, что европейская «партия войны» решила сделать новый шаг навстречу эскалации, когда Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого Киеву. По его словам, такое решение было принято уже давно. При этом в своём заявлении он упомянул также Британию, США и Францию, хотя от их представителей подобного ничего не звучало. В МИД РФ назвали это позорной попыткой самопиара.