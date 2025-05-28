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28 мая, 11:06

Медведчук обвинил Мерца в подготовке Европы к «коллективному самоубийству»

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обрушился с жёсткой критикой на европейских политиков и экспертов, призывающих к усилению давления на Москву. По его убеждению, эта стратегия является ничем иным, как рецептом «коллективного самоубийства» для Европы, а Германия выступает локомотивом в этом опасном процессе.

«Складывается впечатление, что сегодня в европейской политике и экспертной среде полно суицидников, разрабатывающих рецепты коллективного самоубийства», — указал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

Особую тревогу вызывает позиция канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который, по словам Медведчука, проявляет безрассудное упорство, не просчитывая ответной реакции России. Политик предостерёг: хотя сорвать переговорный процесс легко, последствия окажутся тяжелейшими. Он обвинил Мерца и Владимира Зеленского в стремлении укрыться за спиной Вашингтона, одновременно науськивая его против Москвы.

Медведчук подчеркнул, что в случае применения ядерного оружия, Европа рискует попросту исчезнуть, тогда как для США и России сценарии могут быть иными. Он назвал европейских лидеров марионетками, ведущими свои государства к нищете и политическому краху. Парадоксально, но именно позиция Москвы, игнорирующая подстрекателей конфликта, по мнению Медведчука, сейчас предотвращает мировую военную эскалацию.

«Мерц изрядно крутится»: Песков назвал путаницей заявления Европы о дальнобойном оружии для Киева
«Мерц изрядно крутится»: Песков назвал путаницей заявления Европы о дальнобойном оружии для Киева

Напомним, что европейская «партия войны» решила сделать новый шаг навстречу эскалации, когда Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого Киеву. По его словам, такое решение было принято уже давно. При этом в своём заявлении он упомянул также Британию, США и Францию, хотя от их представителей подобного ничего не звучало. В МИД РФ назвали это позорной попыткой самопиара.

Владимир Озеров
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