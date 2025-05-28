Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обрушился с жёсткой критикой на европейских политиков и экспертов, призывающих к усилению давления на Москву. По его убеждению, эта стратегия является ничем иным, как рецептом «коллективного самоубийства» для Европы, а Германия выступает локомотивом в этом опасном процессе.

«Складывается впечатление, что сегодня в европейской политике и экспертной среде полно суицидников, разрабатывающих рецепты коллективного самоубийства», — указал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

Особую тревогу вызывает позиция канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который, по словам Медведчука, проявляет безрассудное упорство, не просчитывая ответной реакции России. Политик предостерёг: хотя сорвать переговорный процесс легко, последствия окажутся тяжелейшими. Он обвинил Мерца и Владимира Зеленского в стремлении укрыться за спиной Вашингтона, одновременно науськивая его против Москвы.