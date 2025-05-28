Экскурсия внутри монумента «Родина-мать», где погиб ректор МГАФК, была законной
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Экскурсия внутрь монумента «Родина-мать зовёт!», во время которой скончался ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, проходила в рамках закона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».
Как пояснили в музее, визит был согласован заранее по запросу Волгоградской государственной академии физической культуры и проводился согласно установленной инструкции. Перед началом экскурсии участникам разъяснили правила посещения и меры безопасности.
«Во время спуска после осмотра внутреннего пространства скульптуры одному из посетителей стало плохо. Сотрудники музея незамедлительно оказали первую помощь и вызвали скорую, однако, несмотря на усилия, спасти его не удалось — он скончался до приезда врачей», — уточнили в музее.
Напомним, что 22 мая в голове знаменитого монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде нашли тело мужчины. Им оказался ректор Московской академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков. Смерть могла наступить из-за отрыва тромба. В СМИ высказали предположение, что мужчина оказался внутри памятника в ходе незаконной экскурсии.