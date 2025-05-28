Экскурсия внутри монумента «Родина-мать», где погиб ректор МГАФК, была законной

Экскурсия внутрь монумента «Родина-мать зовёт!», во время которой скончался ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, проходила в рамках закона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Как пояснили в музее, визит был согласован заранее по запросу Волгоградской государственной академии физической культуры и проводился согласно установленной инструкции. Перед началом экскурсии участникам разъяснили правила посещения и меры безопасности.