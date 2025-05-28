Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 11:53

Экскурсия внутри монумента «Родина-мать», где погиб ректор МГАФК, была законной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shushonok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shushonok

Экскурсия внутрь монумента «Родина-мать зовёт!», во время которой скончался ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, проходила в рамках закона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Как пояснили в музее, визит был согласован заранее по запросу Волгоградской государственной академии физической культуры и проводился согласно установленной инструкции. Перед началом экскурсии участникам разъяснили правила посещения и меры безопасности.

«Во время спуска после осмотра внутреннего пространства скульптуры одному из посетителей стало плохо. Сотрудники музея незамедлительно оказали первую помощь и вызвали скорую, однако, несмотря на усилия, спасти его не удалось — он скончался до приезда врачей», — уточнили в музее.

Простой человек не попадёт: Life.ru узнал правду о «блатных» экскурсиях внутри статуи «Родина-мать»
Простой человек не попадёт: Life.ru узнал правду о «блатных» экскурсиях внутри статуи «Родина-мать»

Напомним, что 22 мая в голове знаменитого монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде нашли тело мужчины. Им оказался ректор Московской академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков. Смерть могла наступить из-за отрыва тромба. В СМИ высказали предположение, что мужчина оказался внутри памятника в ходе незаконной экскурсии.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar